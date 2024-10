Inter-Juventus, le probabili formazioni per la 9ª giornata di Serie A

Inter-Juventus si giocherà alle ore 18 allo Stadio San Siro: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valida per la nona giornata di Serie A.

INTER-JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI CASA – Il primo dubbio in casa Inter riguarda l’impiego o meno di Kristjan Asllani, considerata già l’assenza di Hakan Calhanoglu in quella posizione. Il centrocampista albanese si è allenato regolarmente ad Appiano Gentile negli ultimi due giorni, ma tutto fa pensare che sarà Piotr Zielinski giocare da titolare Inter-Juventus, anche se una staffetta tra i due ci sarà a partita in corso. Il secondo dubbio di formazione riguarda la fascia destra, con Denzel Dumfries attualmente favorito su Matteo Darmian.

INTER-JUVENTUS PROBABILE FORMAZIONE TRASFERTA – Thiago Motta ha qualche grattacapo in più: uno potrebbe essere addirittura in porta dopo l’ottima prestazione di Perin in Champions League, ma dovrebbe giocare regolarmente Di Gregorio. In difesa c’è il ballottaggio fra Savona e Cabal, che deciderà anche su quale fascia giocherà Cambiaso, mentre nella coppia centrale ci sono due maglie per tre candidati, cioè Kalulu, Danilo e Gatti. A centrocampo Manuel Locatelli e Fagioli sono in vantaggio su Kephren Thuram. Le certezze sono McKennie in mediana, le due ali Conceicao a destra (anche se spera pure Weah) e Yildiz a sinistra ed infine Vlahovic come centravanti.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez; Darmian, Arnautovic, Correa, Frattesi, Bisseck, Taremi, Palacios, Buchanan.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili: Acerbi (infortunato), Calhanoglu (infortunato), Carlos Augusto (infortunato).

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Conceicao, McKennie, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.

In panchina: Perin; Danilo, Adzic, Weah, Pinsoglio, Mbangula, Savona.

Allenatore: Thiago Motta

Indisponibili: Milik (infortunato), Nico Gonzalez (infortunato), Douglas Luiz (infortunato), Koopmeiners (infortunato).

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata), Assistenti: Meli – Alassio; Quarto ufficiale: Colombo; VAR: Mazzoleni; AVAR: Fabbri.