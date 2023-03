Inter-Juventus, probabili formazioni 27ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Inter-Juventus è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 27ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, l’ottava del girone di ritorno. L’ultimo Derby d’Italia prima della sosta, visto che poi ci sarà la doppia sfida in Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus in Serie A

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 9 Dzeko, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 45 V. Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Dumfries.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 8 Gosens, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Prove di formazione-tipo senza difesa per Inzaghi, che è pronto a rilanciare dal 1′ Brozovic e Lukaku. In difesa opzione D’Ambrosio terzo destro nel caso in cui Darmian venga schierato a centrocampo, dove stavolta potrebbe davvero rifiatare Mkhitaryan.

Inter-Juventus, probabili formazioni: le ultime novità

JUVENTUS (3-5-1-1): 1 Szczesny; 15 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo ©; 2 De Sciglio, 44 Fagioli, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 17 Kostic; 30 Soulé; 9 Vlahovic.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 7 Chiesa, 11 Cuadrado, 19 Bonucci, 22 Di Maria, 24 Rugani, 32 Paredes, 39 Sekulov, 43 Iling Junior, 45 Barrenechea.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Diffidati: Rabiot (+ Alex Sandro e Kean).

Squalificato: 18 Kean.

Indisponibili e/o non convocati: 10 Pogba, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 20 Miretti, 21 Kaio Jorge e Ihattaren.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Emergenza più o meno totale per Allegri, che non ha molte opzioni tra difesa e centrocampo, soprattutto dopo le fatiche in Europa League. E deve sciogliere il dubbio in attacco: tra i “litiganti” Di Maria e Chiesa a sorpresa può spuntarla il giovane Soulé.

