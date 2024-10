Inter-Juventus, dalla Primavera una notizia sui convocati di Inzaghi

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Juventus, con le discussioni sulle scelte e sui giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Specialmente a centrocampo. In tal senso una notizia importante arriva – di nuovo – dalla Primavera

DI NUOVO CONVOCATO – Il reparto con più dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus è sicuramente il centrocampo. Specialmente a causa dell’assenza di Hakan Calhanoglu, che porta alla scelta su chi debba giocare davanti alla difesa. In tal senso è Piotr Zielinski ad avere la maggioranza delle quotazioni per partire da titolare, con Kristjan Asllani ancora non prontissimo per iniziare da titolare in una gara del genere con un solo allenamento e mezzo nelle gambe. Tanto, poi, dipenderà chiaramente anche dall’allenamento di rifinitura in programma di oggi. Ma, in ogni caso, dalla Primavera arriva nuovamente la notizia di un giocatore a disposizione per il tecnico nerazzurro: Thomas Berenbruch, già chiamato anche per le due partite contro Roma e Young Boys.

Inter-Juventus, a centrocampo Simone Inzaghi pesca ancora una volta dalla Primavera

ALTERNATIVA IN PIÙ – La notizia la conferma la formazione ufficiale dell’Inter Primavera, che scende in campo alle 11 contro l’Empoli. Se il difensore Aidoo torna stabilmente a disposizione per la squadra di Andrea Zanchetta dopo essere partito per Berna nella trasferta contro gli Young Boys, Thomas Berenbruch invece è assente. A conferma, appunto, della necessità di Simone Inzaghi di avere più alternative possibili in panchina per Inter-Juventus di questa sera. Sebbene la situazione sia meno problematica della scorsa settimana a Roma, quando mancavano sia Piotr Zielinski che Kristjan Asllani a causa dei rispettivi infortuni.