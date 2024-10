Inter-Juventus: precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Inter-Juventus si gioca per l’a nona giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18 allo Stadio San Siro. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti.

I precedenti di Inter-Juventus

In generale, sono ben 248 i precedenti tra le due compagini italiane, di cui 182 nella Serie A a girone unico. Le statistiche recitano 87 vittorie per la Juventus, 46 pareggi e 49 successi dell’Inter. Le due compagini si sono sfidate 34 volte in Coppa Italia: il bilancio è di 15 vittorie per i bianconeri, 11 successi per i nerazzurri e 8 pareggi. Nessuna sfida, finora, nelle competizioni internazionali tra le due squadre.

Dove e quando si gioca Inter-Juventus

Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano. Domenica 27 ottobre ore 18

Come seguire Inter-Juventus, IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 17:30, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri. Solo su Inter-News.it trovi una copertura totale del matchday già dalle prime ore della mattina, per l'avvicinamento all'evento con il prepartita, fino al post partita con le interviste.

Inter-Juventus, dove vederla in diretta TV

Inter-Juventus si disputerà domenica 27 ottobre alle ore 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite) Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go sui dispositivi mobili abilitati.

Inter-Juventus, dove vederla in LIVE streaming

Su DAZN 1 (canale 214 Sky) e su app DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera).

Inter-Juventus su Dazn e Sky Sport: telecronisti

In telecronaca su Dazn ci saranno Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Su Sky Sport, invece, Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Gli indisponibili della partita

Inter: Acerbi (infortunato), Calhanoglu (infortunato), Carlos Augusto (infortunato).

Juventus: Milik (infortunato), Nico Gonzalez (infortunato), Douglas Luiz (infortunato), Koopmeiners (infortunato).

L’arbitro della partita

Arbitro: Marco Guida (sezione di Torre Annunziata)

Assistenti: Meli – Alassio

Quarto uomo: Colombo

Var: Mazzoleni

Avar: Fabbri

Conferenze stampa vigilia di Inzaghi e Thiago Motta

Inzaghi: «Sappiamo che abbiamo qualche defezione che in questo momento non ci voleva. Dobbiamo solo preparare la partita come fatto nelle ultime. Asllani ha svolto il primo allenamento ieri. Lui è un ottimo calciatore di cui ho grande fiducia. Da due anni all’Inter, è in grande crescita. Se darà le giuste garanzie, giocherà lui. Quella contro la Juventus e quella contro il Milan sono le sfide più importanti. Da quando sono all’Inter ne abbiamo giocate dieci, tutte molto tirate. Anche domani mi aspetto che sarà una sfida così». Clicca qui per la conferenza integrale del tecnico dell’Inter.

Thiago Motta: «Inter-Juventus? La vivo molto bene, perché la vivo come la prossima partita e come sempre andiamo in campo al duecento per cento. Si può vincere o perdere, ma si cerca sempre il risultato migliore e la prestazione migliore. L’Inter è una squadra che gioca bene a calcio, quando velocizza il gioco in avanti è molto pericoloso. Dobbiamo essere molto attenti. Domani si affrontano due grandi squadre con grandi giocatori in campo, serve fare un’ottima fase difensiva e offensiva, giocando bene nelle transizioni». Clicca qui per la conferenza integrale del tecnico della Juventus.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, J. Martinez; Darmian, Arnautovic, Correa, Frattesi, Bisseck, Taremi, Palacios, Buchanan.

Allenatore: Simone Inzaghi

Juventus (4-1-4-1): Di Gregorio, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, Conceicao, McKennie, Fagioli, Yildiz; Vlahovic.

In panchina: Perin; Danilo, Adzic, Weah, Pinsoglio, Mbangula, Savona, Aouhi.

Allenatore: Thiago Motta