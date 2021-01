Inter-Juventus, Pirlo rilancia Chiellini in formazione. Attesa tamponi

Andrea Pirlo Juventus

Inter-Juventus si giocherà domani alle ore 20.45. Pirlo è intenzionato a confermare Chiellini in formazione, dopo un lungo stop per infortunio, e attende l’esito dei tamponi per capire se recupera qualcuno.

CHI CE LA FA? – Non ci sono ancora i convocati per Inter-Juventus. Se per Antonio Conte è una prassi (li ha dati solo prima della Lazio) per Andrea Pirlo il motivo sembra essere legato ai tamponi. Si attendevano notizie su Alex Sandro e Juan Guillermo Cuadrado, che hanno completato i dieci giorni di isolamento dopo la positività prima del Milan: per ora restano indisponibili, così come Matthijs de Ligt e Paulo Dybala loro sicuramente fuori causa per il derby d’Italia. L’assenza dell’argentino fa sì che l’attacco della Juventus sarà senza alcun dubbio formato da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. Lo spagnolo ha fatto le prove generali, dopo l’infortunio, martedì in Coppa Italia contro il Genoa.

DUBBI DIETRO – In caso di mancato recupero anche di uno solo fra Alex Sandro e Cuadrado per Inter-Juventus scontata la scelta come terzini di Danilo da Silva a destra e Gianluca Frabotta a sinistra. Poi da definire il compagno di Leonardo Bonucci: negli scorsi giorni si pensava che dovesse essere Merih Demiral, invece dovrebbe toccare a Giorgio Chiellini. Per lui sarebbe la seconda consecutiva da titolare dopo due mesi di stop per infortunio, l’ha fatto capire Pirlo nella conferenza di vigilia del match contro l’Inter (vedi articolo). Come esterni di centrocampo Federico Chiesa (recuperato) e Aaron Ramsey sono favoriti su Dejan Kulusevski, con staffetta fra quest’ultimo e il gallese. In mezzo invece toccherà a Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, anche se Weston McKennie ha smaltito l’infortunio col Sassuolo ed è a disposizione. Questa la probabile formazione di Pirlo per Inter-Juventus: Szczesny; Danilo S., Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.