Inter-Juventus, la mossa di Inzaghi: un titolare ripristinato e un jolly in tasca!

Uno dei ballottaggi di Inter-Juventus viene sciolto attraverso una serie di considerazioni. Simone Inzaghi si tiene in tasca un jolly fondamentale e rilancia un titolare.

CORRERE AI RIPARTI – Ogni sfida ha le sue insidie e Inter-Juventus ne avrà certamente tante. Simone Inzaghi, poi, dovrà affrontare la formazione di Thiago Motta con una serie di assenze particolarmente pesanti. Per un uomo recuperato, infatti, l’allenatore piacentino si vede privato di un altro. Al rientro di Kristijan Asllani, ma anche a quello di Tajon Buchanan, corrisponde l‘infortunio di Carlos Augusto, arrivato nella sfida di Berna contro lo Young Boys. Lo stop del brasiliano non è l’unico, e si aggiunge a quelli di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi arrivato nel corso della trasferta di Roma. L’infermeria nerazzurra, quindi, può dirsi piena e Inzaghi ha non poche valutazioni da fare in vista di Inter-Juventus. E tutte riguardano il centrocampo.

Il ballottaggio di Inter-Juventus, tutte le considerazioni sul caso

CAMBIO DI QUOTAZIONI – Il dubbio più grande è quello legato alla regia, ma anche in un altro punto del centrocampo Inzaghi è chiamato ad una scelta. Sulla fascia destra, infatti, ogni partita l’allenatore nerazzurro deve scegliere tra i due laterali Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Tra i due l’italiano, sin dall’inizio della stagione, è stato quello più utilizzato per partire dall’inizio, soprattutto in campionato. L’olandese, di contro, viene sfruttato maggiormente a gara in corso e come titolare nei match di Champions League. In Inter-Juventus, però, la tendenza potrebbe interrompersi e per un motivo preciso.

ALTERNATIVA – L’infortunio di Carlos Augusto, infatti, fa perdere al mister nerazzurro un’altra importante alternativa sulle fasce. Tajon Buchanan è recuperato, ma solo da pochissimi giorni è tornato a lavorare in gruppo. Questo diminuisce le possibilità di vederlo in campo o addirittura anche solo tra i disponibili in panchina per Inter-Juventus. Considerando che Matteo Darmian incarna il jolly in persona, è molto probabile che Inzaghi decida di tenerlo come soluzione a partita in corso per far rifiatare qualcuno, proprio lì dove manca il sostituto naturale. Lo stesso discorso potrebbe estendersi anche alla difesa, con Bisseck che pronto a subentrare al posto di Bastoni (come visto nelle ultime sfide) e Darmian a quello di Pavard. Considerando tutte queste opzioni, non è difficile pensare dunque che sia Dumfries il titolare che verrà lanciato sulla corsia destra in occasione di Inter-Juventus.