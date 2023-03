Inter-Juventus, Milik verso il forfait! OK Miretti, dubbio difesa − TS

Domani sera Inter-Juventus molto potrà dire sulle ambizioni di classifica di entrambe le squadre. I bianconeri sono in grande ripresa e pian piano stanno recuperando tutti gli uomini fermi ai box. Contro i nerazzurri però, con molta probabilità, dovranno fare ancora a meno di Milik che non è ancora al meglio. Occhio invece a Federico Chiesa apparso in grande crescita contro il Friburgo.

DUBBI − Inter e Juventus si apprestano ad affrontare il derby d’Italia di domani sera con molte incognite di formazione. Da entrambe le parti ci sono infatti molti calciatori infortunati. I bianconeri però nell’ultimo periodo hanno iniziato pian piano a recuperare parecchi pezzi ai quali avevano dovuto rinunciare nei mesi passati. Uno di questi è sicuramente Federico Chiesa, che nel match di Europa League contr il Friburgo è apparso in grande crescita. l’esterno della nazionale è riuscito a siglare anche un gol che fa da monito all’acciaccata difesa nerazzurra. Chi invece rischia di saltare il match di domenica è Milik. Il polacco sembrava poter rientrare proprio per la gara di San Siro, ma nell’ultima prova svolta sul campo i segnali non sono stati incoraggianti. Quindi a meno di clamorosi colpi di scena l’attaccante non sarà della partita. Tra i calciatori in dubbio c’è anche Leonardo Bonucci, non ancora al meglio dopo la botta rimediata contro la Sampdoria. Chi invece sarà presente tra i convocati di Allegri è il giovane Fabio Miretti, che aveva ben figurato nella gara d’andata.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso