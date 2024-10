Inter-Juventus, matassa a centrocampo per Inzaghi: tre nomi e un posto!

Mancano ormai solo due giorni ad Inter-Juventus e per Inzaghi c’è ancora un grosso dubbio di formazione da sciogliere, ravvivato anche da un recupero.

IL BALLOTTAGGIO – Si spengono i riflettori sulla Champions League ma si accendono subito quelli sulle grandi sfide della Serie A. Inter-Juventus, uno dei big match più attesi della stagione calcistica, allieterà la domenica pomeriggio di tanti amanti del calcio italiano. Le due squadre sono ovviamente a lavoro per smaltire le fatiche europee e sopperire a una serie di assenze importanti. Come quella di Hakan Calhanoglu, del quale Simone Inzaghi dovrà fare a meno per la sfida di San Siro. Si apre, dunque, il ballottaggio a centrocampo, alimentato anche dal rientro a disposizione di Kristjan Asllani.

Inter-Juventus, a chi andranno le chiavi del centrocampo nerazzurro?

OPZIONE RITROVATA – Fortunatamente per mister Inzaghi, infatti, lo stop del regista turco è coinciso col rientro del centrocampista albanese. Proprio questa mattina, in occasione dell’allenamento nerazzurro in vista di Inter-Juventus, è giunta la lieta notizia da Appiano Gentile del recupero di Asllani e della sua partecipazione in gruppo alla seduta di lavoro. L’allenatore piacentino, dunque, ritrova il vice di Calhanoglu, tecnicamente più predisposto a sostituirlo nel ruolo di play. Ma non è detto che Inzaghi abbia intenzione di usufruire del calciatore albanese sin dai primi minuti di Inter-Juventus, considerando il poco tempo a disposizione per lavorare con la squadra prima del match. E non vanno neanche trascurati i minuti nelle gambe che il giovane possiede.

ALTRE DUE STRADE – Ecco allora che si aprono altre due strade percorribili. La prima porta il nome di Nicolò Barella, a cui sono state affidate le chiavi del centrocampo nerazzurro nelle ultime due gare in cui il turco ha dato forfait. La seconda quello di Piotr Zielinski. Anche lui rientrato dall’infortunio ma con qualche minuto in più in campo, con il subentro nel secondo tempo contro lo Young Boys. In questi giorni, che separano i nerazzurri da Inter-Juventus, Inzaghi dovrà valutare con coscienza tutte le sue possibilità e sciogliere uno dei dubbi più grossi: il triplice ballottaggio a centrocampo.