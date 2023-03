Inter-Juventus, Lukaku titolare! Sotto verifica altri due titolari − SM

È un’Inter incerottata quella che si presenta alla grande sfida contro la Juventus in campionato. Tre fuori, come riferito dallo stesso Inzaghi (vedi articolo), più altri due titolari da monitorare. Lukaku ci sarà dal primo minuto

ULTIME − L’Inter si prepara alla sfida contro la Juventus con qualche defezione di troppo. Inzaghi non potrà avere a disposizione Skriniar, Gosens e Bastoni, mentre altri sono stanchi e affaticati. Tra questi Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan, ormai titolari inamovibili dell’undici nerazzurro. Le loro condizioni saranno da monitorare. Ci sarà invece dal primo minuto Romelu Lukaku. Come riferisce Marco Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sport Mediaset, il gigante belga scalpita e dopo la panchina di Porto (entrato a gara in corso) sarà lui ad affiancare Lautaro Martinez e non Edin Dzeko.