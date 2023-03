Inter-Juventus, Lukaku torna titolare: la probabile formazione − TS

L’Inter sulle ali dell’entusiasmo per la qualificazione ai quarti di Champions League è pronta a rituffarsi sul campionato. Ad attendere i nerazzurri ci sarà la Juventus e Inzaghi punterà sulla miglior formazione possibile per ottenere i tre punti. Il tecnico dovrà fare a meno di alcune pedine fondamentali, ma è pronto a rilanciare Romelu Lukaku dal primo minuto.

LA PROBABILE FORMAZIONE − L’Inter vuole sfruttare l’onda lunga della qualificazione ai quarti di Champions League per battere la Juventus. Inzaghi purtroppo dovrà fare sicuramente a meno di tre pedine fondamentali come Bastoni, Skriniar e Gosens. Per questo motivo il tecnico punterà su una difesa piuttosto rimaneggiata con Stefan de Vrij pronto a prendere il posto di Acerbi come centrale della linea a tre. Il difensore italiano agirà invece come braccetto di sinistra al posto di Bastoni mentre sulla destra agirà il confermatissimo Matteo Darmian. Nessun cambio invece a centrocampo con Inzaghi che conferma il blocco dei 5 già visto nella gara di Oporto. La novità più inattesa riguarda però l’attacco. Ad affiancare l’inamovibile Lautaro Martinez non dovrebbe esserci più Edin Dzeko, bensì Romelu Lukaku. Il belga è apparso in crescita nelle ultime giornate a differenza del bosniaco che è in una fase di flessione fisica.

La probabile formazione secondo Tuttosport: Inter (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.