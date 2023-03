Inter-Juventus, c’è Lukaku! Ma la difesa di Inzaghi è da reinventare – SI

Inter-Juventus stasera alle 20.45 sarà l’ultima partita prima della sosta per le nazionali. La formazione data da Sportitalia conferma la presenza di Lukaku, con una difesa da rifare.

IN CAMPO – Il derby d’Italia Inter-Juventus non vedrà a disposizione Alessandro Bastoni, Robin Gosens e Milan Skriniar, come annunciato da Simone Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo). Difesa quindi da reinventare: ci saranno Matteo Darmian e Francesco Acerbi come a Porto, ma quest’ultimo si sposta braccetto sinistro per inserire Stefan de Vrij. Di conseguenza, obbligati Denzel Dumfries e Federico Dimarco sulle fasce. Secondo Sportitalia sarà Romelu Lukaku e non Edin Dzeko il partner di Lautaro Martinez in attacco. L’Inter conferma i tre della Champions League a centrocampo anche per la Juventus: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Significa che si va di nuovo verso una panchina per Marcelo Brozovic, non più sicuro del posto nelle scelte di Inzaghi in questa stagione. In porta va ovviamente André Onana, che torna a giocare in Serie A dopo aver lasciato i pali a Samir Handanovic nella sconfitta con lo Spezia dell’ultimo turno. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Juventus, secondo Sportitalia: Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Lautaro Martinez.