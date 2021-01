Inter-Juventus, le ultime sulle formazioni delle due squadre

Antonio Conte Inter

Gli inviati di “Sky Sport” per le due squadre hanno aggiornato sulle formazioni che dovrebbero scendere in campo stasera per Inter-Juventus

INTER – Matteo Barzaghi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24” da Appiano Gentile, ha aggiornato con le ultime sulla formazione nerazzurra che schiererà stasera Antonio Conte per Inter-Juventus. Ultima rifinitura in atto, poi pranzo, riposo, quindi la partenza in pullman verso San Siro. La formazione dovrebbe vedere dei punti fermi in campo. In difesa Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo a destra Hakimi, a sinistra Young, in mezzo Brozovic regista con le mezzali Barella e Vidal. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku.

JUVENTUS – Francesco Cosatti ha spiegato che dopo il pranzo, il riposo e la riunione tecnica il pullman lascerà l’hotel e si dirigerà allo stadio. Per quanto riguarda le formazioni, ci dovrebbe essere Chiellini dal 1′, a sinistra Frabotta, poi Chiesa sulla destra e davanti Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.