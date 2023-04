Inter-Juventus, le statistiche: Inzaghi vince lasciando giocare Allegri

L’Inter raggiunge la finale di Coppa Italia grazie al gol di Federico Dimarco (vedi tabellino). Ecco le statistiche della partita tra Inter e Juventus

LE STATISTICHE – L’Inter raggiunge la finale di Coppa Italia battendo la Juventus per 1-0. I nerazzurri non dominano nel possesso – 41% contro 59% della Juventus – ma concludono ben 11 volte, con 4 tiri in porta. I ragazzi di Allegri, invece, si limitano a 5 tiri di cui 3 nello specchio. Il numero dei calci d’angolo è invece uguale per entrambe le compagini, ossia tre a testa.

ALTRI DATI – I giocatori dell’Inter vengono pescati 2 volte in fuorigioco contro le 0 volte dei bianconeri. Infine, nonostante i 22 falli totali – 12 dei nerazzurri, 10 della Juventus – la partita non è stata densa di nervosismo, come visto all’andata.