Inter-Juventus: le probabili formazioni della 9ª giornata di Serie A

Inter-Juventus è il posticipo serale di questo weekend ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di Allegri sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 9ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 19 J. Correa, 24 Eriksen, 49 Colidio.

Ultime notizie: Il grande dubbio di Inzaghi riguarda il battitore dei calci piazzati. Schierando la coppia Bastoni-Perisic a sinistra, Dimarco è tagliato fuori: spazio a Calhanoglu mezzala con l’ex Vidal inizialmente in panchina? Questa l’ultima idea in casa Inter. Giocasse il cileno, probabilmente ci sarebbe spazio anche per il jolly mancino italiano: terzo o quinto sinistro?

Inter-Juventus, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Allegri

JUVENTUS (4-4-2): 1 Szczesny; 6 Danilo Luiz, 19 Bonucci, 3 Chiellini (C), 2 De Sciglio; 11 Cuadrado, 30 Bentancur, 27 Locatelli, 20 Bernardeschi; 22 Chiesa, 9 Morata.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 4 de Ligt, 5 Arthur, 8 Ramsey, 10 Dybala, 12 Alex Sandro, 14 McKennie, 17 Luca Pellegrini, 21 Kaio Jorge, 24 Rugani, 44 Kulusevski.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 18 Kean, 25 Rabiot.

Ultime notizie: Da giorni si parla di Juventus specchiata con il 3-5-2 ma se fosse solo pretattica? Allegri può schierare nuovamente la sua squadra da “1-0”, anche se prima deve sciogliere qualche ballottaggio. Se Bonucci non dà garanzie al 100%, spazio a de Ligt dietro. A sinistra, invece, Alex Sandro insidia De Sciglio: in caso di difesa a tre, spazio al brasiliano quinto sinistro.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Juventus in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.