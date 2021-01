Inter-Juventus, le probabili formazioni: Conte sicuro, Pirlo attende i tamponi

Mancano poco meno di 36 ore al derby d’Italia che Inter e Juventus giocheranno al Meazza già sapendo il risultato della sfida tra Cagliari e Milan, un bel vantaggio per entrambe. Ambo le squadre non arrivano al top della condizione causa l’extra time di Coppa Italia contro Fiorentina e Genoa. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus

QUI INTER – In porta per l’Inter di Conte è ovviamente confermato Handanovic. Davanti a lui tornano dal 1’ de Vrji e Bastoni, il primo era subentrato a Firenze, il secondo aveva riposato. A chiudere il terzetto difensivo sarà Skriniar. A centrocampo confermatissimo Hakimi sulla corsia destra, dalla parte opposta Young appare favorito rispetto a un Perisic che nella gara di Coppa Italia comunque ha convinto. In mezzo al campo intoccabili Brozovic in mezzo e Barella. Per la terza maglia Vidal parte favorito su Eriksen e Sensi, il cui piccolo guaio nel riscaldamento della gara contro la Fiorentina è subito rientrato. In avanti Sanchez si rivedrà dal 1′ probabilmente nel derby di Milano in Coppa Italia, fiducia totale nella coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

QUI JUVENTUS – In casa bianconera c’è grande attesa per conoscere il risultato del tampone a cui si sottoporranno Alex Sandro e Cuadrado, in particolare quest’ultimo al Meazza contro l’Inter ha sempre fatto bene. Nel frattempo Pirlo, un ex così come Conte dalla parte opposta, si prepara a schierare la Juventus anche senza i due laterali. Tra i pali, dopo aver riposato in coppa, ci sarà il ritorno di Szczesny. Davanti all’estremo difensore polacco le sicurezze Chiellini e Bonucci accompagnati da Danilo, indisponibile de Ligt. Nella linea dei cinque centrocampisti, sulla sinistra Frabotta pronto a essere schierato dal 1’ qualora Cuadrado non dovesse farcela, dalla parte opposta ci sarà Chiesa che all’Inter in questa stagione ha già segnato alla prima giornata quando indossava la maglia della Fiorentina. Bentancur certo di un posto da titolare in cabina di regia, alla sua destra McKennie è in pole su Rabiot. Peraltro il neo juventino ha già segnato un gol pesantissimo in questa stagione al Meazza ma contro il Milan. Sul centro-sinistra dovrebbe agire Ramsey. In avanti il tecnico bianconero è pronto ad affidarsi a Cristiano Ronaldo e Morata. Assente per infortunio Dybala, che nella scorsa stagione segnò all’Inter sia nella gara di andata che in quella di ritorno.