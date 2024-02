Inter-Juventus, lavoro tattico per Allegri! Il programma della vigilia

Inter-Juventus entra nel vivo: la sfida andrà in scena domenica alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Così come la squadra di Inzaghi, anche quella di Allegri si è allenata oggi a meno due giorni dal big match: di seguito il report

PROGRAMMA ODIERNO – Inter-Juventus è sempre più vicina. Il big match della ventitreesima giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45 a San Siro, è di fatto una sfida che vale la testa della classifica e una piccolissima parte di scudetto, nonostante il campionato sia ancora molto lungo. I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno lavorato anche oggi alla Continassa dove, a due giorni dalla sfida, si sono concentrati sulla tattica per poi chiudere con una classifica partitella. Domani rifinitura e partenza per Milano.