Inter-Juventus: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Inter-Juventus è in programma oggi a partire dalle ore 20:45. Partita valida per la 9ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Primo Derby d’Italia stagionale e tre punti pesantissimi, perché sono gli stessi che al momento separano le due squadre in classifica (nerazzurri a +3, ndr). Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Juventus

INDISPONIBILI – Un solo forfait annunciato, quello dell’attaccante Joaquin Correa, ancora non al meglio. Fuori ovviamente il solito terzetto: il portiere Gabriel Brazao (infortunato), il centrocampista Christian Eriksen (per il momento escluso da ogni attività agonistica, ndr) e l’attaccante Facundo Colidio (esubero).

Convocati non comunicati: le ultime sulla probabile formazione

MODULO – Si parla di Juventus specchiata all’Inter di Simone Inzaghi, che difficilmente abbandonerà il 3-5-2 iniziale. E se qualcuno stesse facendo fin troppa pretattica…?

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta il capitano Samir Handanovic, coperto dalla linea a tre con in mezzo Stefan de Vrij, sul centro-destra Milan Skriniar e sul centro-sinistra Alessandro Bastoni, che è nettamente favorito su Federico Dimarco.

CENTROCAMPO – Largo a destra nella linea a cinque Matteo Darmian con a sinistra Ivan Perisic, che stavolta difficilmente rifiaterà in favore di Dimarco. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic, affiancato da Nicolò Barella mezzala destra e probabilmente Hakan Calhanoglu, in vantaggio come mezzala sinistra rispetto all’ex Arturo Vidal. Questo l’unico vero dubbio di Inzaghi, ma dovrebbe essere risolto in favore del turco per avere il battitore dei calci piazzati in campo.

ATTACCO – Nessun dubbio in avanti, dove Edin Dzeko farà coppia con Lautaro Martinez dal 1′.

Inter-Juventus, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 48 Satriano.

La probabile formazione della Juventus di Allegri

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione in casa bianconera. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione della Juventus di Massimiliano Allegri, che sarà ospite dell’Inter di Inzaghi a San Siro. In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Juventus, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuitamente).