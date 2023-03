Inter-Juventus, la probabile formazione di Allegri. Di Maria? – CdS

Questa domenica l’Inter affronterà la Juventus in campionato, l’attesa non è di quelle facili da vivere. Secondo il Corriere dello Sport Massimiliano Allegri potrebbe rischiare un suo giocatore al rientro da problemi fisici.

STELLA – Massimiliano Allegri si vuole affidare alla sua stella più brillante nel 2023, Angel Di Maria. L’Inter si scontrerà questa domenica contro la Juventus, la partita sarà molto importante per il prosieguo del campionato. L’allenatore bianconero, secondo il Corriere dello Sport, ha in mente un attacco a due con l’argentino e Dusan Vlahovic. L’altra sorpresa potrebbe essere Daniele Rugani titolare in difesa al posto dell’infortunato Alex Sandro. Per il resto le scelte potrebbero essere le stesse delle ultime settimane. Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Fonte: Corriere dello Sport