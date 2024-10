Inter-Juventus, Inzaghi ha in serbo sei cambi: la probabile formazione

Inter-Juventus, in campo domani alle ore 18.00, prevede molte novità nella formazione nerazzurra rispetto a quella vista nell’ultima gara di Champions League. Ecco come Simone Inzaghi dovrebbe cambiare volto al suo undici titolare.

TANTI CAMBI – Ci avviciniamo sempre di più a Inter-Juventus, gara in programma domani pomeriggio a San Siro e valida per la nona giornata di Serie A. Alla vigilia del match, che ha visto Simone Inzaghi e Thiago Motta impegnati in conferenza stampa, sono sempre più chiare le scelte di formazione dei due tecnici. Come i bianconeri, anche i nerazzurri, però, hanno ancora qualche dubbio da sciogliere prima di scendere in campo alle ore 18.00 domani. Una certezza per i padroni di casa, tuttavia, c’è: tanti cambi in serbo da parte dell’allenatore Inzaghi rispetto alla formazione schierata in Champions League nell’ultima gara contro lo Young Boys.

Inter-Juventus, la probabile formazione di Inzaghi

LE SCELTE – L’ampio turnover visto a Berna, proprio in vista di Inter-Juventus, non sarà nuovamente protagonista del big match di Serie A. Molto probabilmente Inzaghi cambierà ben sei giocatori. Restano titolari, infatti, solo l’estremo difensore Yann Sommer, e una parte della difesa. Riconfermato Benjamin Pavard a destra e Stefan De Vrij al centro, vice dell’infortunato Francesco Acerbi. A San Siro verrà rilanciato sulla sinistra, invece, Alessandro Bastoni, a riposo in Champions League dove ha lasciato spazio ad Aurel Bisseck.

TRA DUBBI E CERTEZZE – Semi rivoluzione prevista anche a centrocampo, dove sono presenti i dubbi più importanti. Stando alle ultime indicazioni, quotazioni alte per il rientro in cabina di regia di Kristjan Asllani, che sarà così affiancato da Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Anche sulle fasce, precisamente a destra, c’è un ballottaggio: Denzel Dumfries o Matteo Darmian? Qui Inzaghi dovrebbe riconfermare l’olandese anche in Inter-Juventus. A sinistra, invece, pochi dubbi, col ritorno del titolare Federico Dimarco. Niente sorprese neanche in attacco, dove dopo il semi riposo in Champions League, riparte dal primo minuto la coppia Marcus Thuram-Lautaro Martinez. Di seguito il punto generale sulla probabile formazione di Simone Inzaghi che scenderà in campo in Inter-Juventus.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.