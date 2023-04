Inter-Juventus, Inzaghi scioglie i ballottaggi! Valutazione ampia

Domani alle 21 Inter-Juventus dà la prima finalista di Coppa Italia e c’è da capire chi giocherà dal 1’ per Inzaghi. Paventi, dopo aver parlato di Lukaku in chiave mercato (vedi articolo), dà la probabile formazione.

LE SCELTE – Per Inter-Juventus formazione fatta per Simone Inzaghi su nove undicesimi, secondo Sky Sport. Fra i pali torna André Onana, anche perché Samir Handanovic è squalificato. Difesa fatta con Matteo Darmian e Alessandro Bastoni braccetti più Francesco Acerbi centrale. Sulle fasce Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Da Sky Sport 24, Andrea Paventi aggiorna sui dubbi: «Due ballottaggi con al momento due favoriti. In mezzo al campo Hakan Calhanoglu su Marcelo Brozovic, che ha giocato le ultime partite ed è anche diffidato. Calhanoglu è tornato dopo diciassette giorni e ha più possibilità di giocare. Davanti Edin Dzeko è favorito su Romelu Lukaku, può essere una partita lunga con supplementari e rigori quindi ci sta. Dzeko è fresco non avendo giocato contro l’Empoli». Nell’Inter c’è quindi anche una valutazione legata al dover giocare più di novanta minuti (1-1 all’andata), per questo Lukaku va verso la panchina. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Juventus, secondo Sky Sport: Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.