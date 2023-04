Inter-Juventus, Inzaghi rivoluziona la formazione? La probabile

Simone Inzaghi dovrebbe cambiare gran parte della formazione in campo domani sera a San Siro per Inter-Juventus, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, rispetto a quella iniziale in campionato per il match contro l’Empoli.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, Simone Inzaghi dovrebbe cambiare quasi tutta la formazione che scenderà in campo domani a San Siro per Inter-Juventus, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, rispetto a quella iniziale in campionato per Empoli-Inter. L’allenatore nerazzurro dovrebbe cambiare il portiere (con Andre Onana al posto di Samir Handanovic). In difesa Francesco Acerbi (confermato) con Matteo Darmian e Alessandro Bastoni al posto di Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij. Grandi novità anche a centrocampo: Hakan Calhanoglu (confermato) con Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan al posto di Roberto Gagliardini e Marcelo Brozovic. Sulla fascia destra Denzel Dumfries al posto di Raoul Bellanova. Su quella sinistra Federico Dimarco al posto di Robin Gosens. In attacco Edin Dzeko e Lautaro Martinez al posto di Romelu Lukaku e Joaquin Correa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S.Inzaghi.

Fonte: SportItalia.com