Inter-Juventus, Inzaghi pensa ad una specifica rifinitura. Idea – SM

Inter-Juventus, appuntamento alle ore 20.45 per domenica. Ci si gioca tanto per il futuro del campionato, Simone Inzaghi pensa ad una particolare rifinitura per Sport Mediaset.

ALLENAMENTI – In vista di Inter–Juventus la squadra nerazzurra si è allenata già questa mattina e continuerà nei prossimi giorni la preparazione al grande incontro. Una fetta di Scudetto sarà in gioco a San Siro, lì dove Simone Inzaghi sta pensando di svolgere la rifinitura di sabato. Sì, perché l’allenatore dell’Inter vuole che i giocatori si adattino al prato e soprattutto che sentano fin dal giorno prima il clima di una partita che può decidere molto per il futuro.