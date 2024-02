Inter-Juventus, Inzaghi prepara 4 cambi? La probabile formazione

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Juventus, partita valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A, prevista oggi domenica 4 febbraio alle ore 20.45.

PROBABILE FORMAZIONE INTER-JUVENTUS – Simone Inzaghi potrebbe effettuare quattro cambi nella formazione dell’Inter che scenderà in campo stasera a San Siro contro la Juventus rispetto a quella che ha giocato in casa della Fiorentina domenica 28 gennaio. In difesa Francesco Acerbi potrebbe prendere il posto di Stefan de Vrij. A centrocampo Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, fuori per squalifica per il match di Firenze, dovrebbe tornare titolari sostituendo Davide Frattesi e Kristjan Asllani. Sulla fascia sinistra invece dovrebbe far ritorno in campo dal 1′ Federico Dimarco al posto di Carlos Augusto.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.