Inter-Juventus, Inzaghi mescola le carte? La probabile formazione

Inter-Juventus sarà la nona sfida di questa Serie A per le due squadre: di seguito la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Cresce l’attesa per Inter-Juventus, il primo derby d’Italia di questa stagione. I nerazzurri si presentano alla sfida con i bianconeri dopo il secondo successo consecutivo in Champions League, che si associa alle tre vittorie di fila in Champions League. Sono quindi cinque le vittorie consecutive della squadra meneghina, dopo la sconfitta per 1-2 nel derby, a riprova di uno stato di forma che appare in crescita rispetto alle prime difficoltà iniziali. I bianconeri, invece, intendono rifarsi dopo la prima sconfitta stagionale con il punteggio di 0-1 contro lo Stoccarda.

Inter-Juventus, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Inter-Juventus si potrebbe attendere a una suggestiva ipotesi a centrocampo, con Piotr Zielinski in cabina di regia per liberare Nicolò Barella nel ruolo di mezzala. Al momento, però, la soluzione più plausibile è di vedere il sardo nella posizione di regista, come accaduto nelle ultime due sfide, in quanto Simone Inzaghi non è convinto di schierare il polacco in quel ruolo. Per quanto riguarda la difesa, scontato il rientro di Alessandro Bastoni dal primo minuto, dopo la panchina iniziale contro lo Young Boys. Benjamin Pavard dovrebbe avere la meglio su Yann Bisseck, con Stefan De Vrij a completare il reparto arretrato. Nessun dubbio in attacco: sarà Marcus Thuram-Lautaro Martinez come in tutte le sfide di cartello.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.