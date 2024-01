Inter-Juventus per Inzaghi ‘inizia’ domani, ma formazione già fatta

L’avvicinamento a Inter-Juventus è cominciato, ma non ancora in campo. La concessione data a Inzaghi rinvia l’inizio della preparazione vera e propria, ma come formazione ci sono già dei punti fermi.

UNDICI BLINDATO – Cinque giorni a Inter-Juventus e oggi secondo giorno di riposo dato da Simone Inzaghi dopo la vittoria di Firenze. Gli allenamenti ad Appiano Gentile riprenderanno domani, con la testa però già rivolta al decisivo derby d’Italia di domenica alle 20.45. Dove la formazione, sperando non ci siano problemi fisici in questi giorni, è praticamente già fatta. Inzaghi ritrova i due squalificati di Firenze, Nicolò Barella (che ha passato gli ultimi giorni a Cagliari, andando a visitare la tomba di Gigi Riva) e Hakan Calhanoglu, che rileveranno il comunque positivo Kristjan Asllani e Davide Frattesi. A sinistra aver fatto riposare Federico Dimarco a Firenze è un chiaro segnale di come sarà lui l’esterno di sinistra nel 3-5-2 per Inter-Juventus, al posto di Carlos Augusto. E anche l’ora in panchina di Francesco Acerbi, poi inserito per difendere il vantaggio, fa sì che sarà preferito a Stefan de Vrij. Poi ci sono i punti fermi, da Matteo Darmian a Henrikh Mkhitaryan fino all’attacco, su cui manco c’è da discutere. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Juventus: Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.