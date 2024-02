Inter-Juventus, Inzaghi conta solo due assenti ad Appiano! 2 rientri

Inter-Juventus è l’attesissima sfida scudetto della ventitreesima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45 a San Siro. Mentre Allegri ne recupera due giusto in tempo, Inzaghi ha la rosa quasi al completo: solo due assenti nell’allenamento svoltosi in mattinata ad Appiano Gentile

DUE ASSENTI – Inter-Juventus è la sfida in programma domenica a San Siro che vale la testa della classifica, ricordando sempre che i nerazzurri hanno una partita in meno. La squadra di Simone Inzaghi si è allenata stamattina senza Juan Cuadrado infortunato e Stefano Sensi che fino a ieri era in trattative con il Leicester, scambio poi saltato definitivamente. Per il resto sono tutti a disposizione, compresi Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, assenti nella sfida contro la Fiorentina per squalifica. L’Inter si allenerà anche domani, ma con una novità: la rifinitura non andrà in scena ad Appiano Gentile ma a San Siro perché Inzaghi vuole provare il nuovo manto erboso.