Inter-Juventus, Inzaghi cambia tre giocatori? Le possibili novità

Simone Inzaghi potrebbe effettuare tre cambi nella formazione in campo dal primo minuto stasera a San Siro per Inter-Juventus.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, nella formazione di Inter-Juventus l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi effettuerà tre cambi rispetto al match di Champions League in casa del Porto. In difesa Stefan de Vrij sostituirà l’infortunato Alessandro Bastoni. A centrocampo Marcelo Brozovic prenderà il posto di Henrikh Mkhitaryan. Infine in attacco tornerà Romelu Lukaku al posto di Edin Dzeko.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 77, Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

Fonte: SportMediaset.it