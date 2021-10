Inter-Juventus, in difesa torna Bastoni: la probabile formazione – CdS

Inter-Juventus andrà in scena domenica 24 ottobre alle 20:45. Simone Inzaghi schiera Alessandro Bastoni titolare in difesa, di seguito la probabile formazione nerazzurra secondo il Corriere dello Sport.

LE ULTIME – Inter-Juventus, in campo tutta la rosa a disposizione per Simone Inzaghi. Il tecnico ieri ha diretto l’allenamento a due velocità. Sono ancora diversi i nodi da sciogliere, tra cui il ballottaggio a centrocampo tra Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu. In difesa, invece, torna Alessandro Bastoni dal primo minuto. Federico Dimarco scivola in panchina, mentre sulla fascia sinistra confermato Ivan Perisic. A destra ci sarà Mattia Darmian al posto di Dumfries, e in attacco confermata la coppia titolare.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal Perisic; Dzeko Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport