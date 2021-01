Inter-Juventus, in attacco tornano Lukaku e Lautaro Martinez in coppia

Condividi questo articolo

Lukaku – Lautaro – Inter-Spezia – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Juventus, il big-match si avvicina. Pochissimi dubbi di formazione anche per Antonio Conte, che nel 3-5-2 ha già trovato il suo undici inamovibile. In attacco torna la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez dopo la sfida contro la Fiorentina.

COPPIA TITOLARE – Inter-Juventus si avvicina, ed entrambe le squadre schiereranno l’undici migliore a disposizione. Pochi dubbi di formazione per entrambi gli allenatori, soprattutto per Antonio Conte che in attacco punterà ovviamente sulla coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Entrambi hanno fatto staffetta nel match infrasettimanale contro la Fiorentina in Coppa Italia. Lautaro Martinez è partito titolare in coppia con Alexis Sanchez, che per l’appunto domenica tornerà in panchina e sarà ancora una volta un’arma in corso. Al 69′ sul punteggio di 1-1 Conte sostituisce proprio l’argentino con Romelu Lukaku. Domenica torneranno entrambi titolari dal primo minuto e sfideranno la difesa bianconera, la meno battuta con soli sedici reti subite insieme a Napoli ed Hellas Verona. Andrea Pirlo inoltre valuta il ritorno da titolare di Giorgio Chiellini con Leonardo Bonucci e Danilo (leggi articolo). Antonio Conte dal canto suo chiede un livello di attenzione elevato alla coppia d’attacco, per cercare di superare gli avversari, non lasciando mai niente al caso e lavorando spesso con i centrocampisti. Tutte qualità che contro la Roma sono un po’ venute a mancare in alcuni momenti della partita.