Inter-Juventus, i favoriti nei ballottaggi per la Supercoppa Italiana

Due ballottaggi in casa Inter per quanto riguarda la formazione titolare stasera in campo per la finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus.

DUBBI – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, nella finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus ci sarà il rientro di Hakan Calhanoglu sin dal fischio d’inizio. Il turco ha scontato la squalifica contro la Lazio e quindi potrà tornare regolarmente tra i titolari. Invece, per quanto riguarda i dubbi di Simone Inzaghi (vedi articolo), Denzel Dumfries ed Edin Dzeko sarebbero i favoriti per partire dal primo minuto.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi