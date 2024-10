Inter-Juventus, Fagioli in una nuova veste? Probabile formazione

Inter-Juventus si giocherà domani 27 ottobre alle ore 18: di seguito la probabile formazione di tecnico Thiago Motta.

LA SFIDA – Inter-Juventus sarà il primo derby d’Italia da ex per Thiago Motta, entrato nella leggenda quando indossava la maglia nerazzurra grazie alla vittoria dello storico Triplete nel 2010. Il tecnico brasiliano ha la volontà di dimostrare che la propria squadra sia pronta per reggere al confronto con i campioni d’Italia. Per farlo, sarà necessario vedere una Juventus diversa da quella sperimentata contro lo Stoccarda, occasione nella quale i bianconeri hanno subito la prima sconfitta stagionale con il punteggio di 0-1.

Inter-Juventus, la probabile formazione di Thiago Motta:

LE SCELTE – La certezza è che non recupereranno Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez e Arkadiusz Milik per Inter-Juventus. Motta ha comunque la possibilità di ragionare su varie ipotesi, con una suggestione relativa alla posizione in cui Nicolò Fagioli potrebbe essere schierato dal primo minuto. Per quanto riguarda il centrocampo, i due titolari potrebbero essere Weston McKennie e Manuel Locatelli, con Fagioli schierato in una posizione offensiva accanto a Sergio Conceicao e Kenan Yildiz. L’idea di vedere l’italiano in una posizione così avanzata si sta affermando con maggiore convinzione nelle ultime ore, ma la decisione definitiva verrà presa domani.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Locatelli, McKennie; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.