Inter-Juventus è anche Inzaghi contro Allegri: 8 confronti e un trofeo – TS

Inter-Juventus è la sfida in panchina anche tra i due allenatori Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri. Come sottolineato questa mattina da TuttoSport, sono ben nove i confronti tra i due tecnici.

IN PANCHINA – Inter-Juventus è anche la sfida in panchina tra Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, con un bilancio nettamente in favore del tecnico bianconero: sono sette le vittorie del tecnico della Juventus, contro le uniche due vittorie da parte per l’ex Lazio. Tra i due successi ottenuti, però, Inzaghi vanta un trofeo, cioè la Supercoppa italiana vinta nel 2017. Ultimo precedente tra i due allenatori, invece, risale al gennaio del 2019, con il 3-2 in favore dei bianconeri.

Fonte: TuttoSport