Inter-Juventus, due rientri in gruppo per Inzaghi. Le ultime – Sky

In vista di Inter-Juventus, il mister nerazzurro Simone Inzaghi spera di recuperare definitivamente alcuni degli uomini infortunati. Due si stanno allenando con la squadra, ma non è certa la loro presenza contro i bianconeri.

LA SITUAZIONE – Inter-Juventus rappresenterà un match importante per conoscere i progressi effettuati dai nerazzurri in questo inizio di stagione. La squadra di Simone Inzaghi arriva alla sfida dopo la vittoria per 1-0 contro la Roma e quella, giunta con lo stesso risultato, contro lo Young Boys. Si è trattato di due successi esterni e con rete inviolata, due elementi importanti alla luce delle difficoltà in trasferta e nella fase difensiva finora sperimentate dai nerazzurri.

Inter-Juventus, due novità dagli ultimi allenamenti

POTENZIALI RIENTRI – Inzaghi spera di poter contare su Kristjan Asllani e Tajon Buchanan, rientrati in gruppo dopo aver superato i rispettivi problemi. Come riportato da Sky Sport, il canadese sta meglio, avendo recuperato dalla sindrome influenzale, ma difficilmente sarà del match contro la Juventus. Diverso il discorso per l’albanese, il quale potrebbe essere rischiato in considerazione dell’assenza del regista titolare Hakan Calhanoglu. La presenza di Nicolò Barella in cabina di regia impedisce all’italiano di esprimersi al meglio, come invece è in grado di fare nel ruolo di mezzala.

POSSIBILI SCELTE – Ecco perché, al momento solo in termini di suggestione, si potrebbe pensare a un recupero dell’albanese per la sfida con la Juventus. Liberando in questo modo Barella nella posizione a lui più congeniale, come ben sa il tecnico meneghino. L’Inter confida nelle qualità di Asllani, così come Inzaghi. Per questo non è da escludere che sia lanciato dal piacentino sin dal primo minuto del confronto con i bianconeri.