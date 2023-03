Inter-Juventus, diversi dubbi per Inzaghi. Varie novità in arrivo?

Inter-Juventus, Simone Inzaghi sta riflettendo sull’undici da schierare in campo domenica sera a San Siro. La probabile formazione.

INTER-JUVENTUS – Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella formazione dell’Inter che scenderà in campo domenica contro la Juventus di certo mancherà l’infortunato Alessandro Bastoni. Al posto del difensore italiano Danilo D’Ambrosio o Stefan de Vrij, anche se è possibile l’arretramento di Matteo Darmian (da verificare per lui la conduzione di stanchezza) con Denzel Dumfries sulla fascia destra. Da verificare anche la condizione di stanchezza di Federico Dimarco. Quest’ultimo però deve stringere i denti e sostituire Robin Gosens che non ha ancora recuperato appieno. A centrocampo Marcelo Brozovic probabilmente partirà dalla panchina. In attacco possibile chance per Romelu Lukaku accanto a Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

Fonte: Sport.Sky.it