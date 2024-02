Inter-Juventus, una difesa da urlo: Pavard illumina. Le pagelle – TS

Archiviata la vittoria dell’Inter nel derby d’Italia contro la Juventus, i nerazzurri si godono i tre punti e la fuga tricolore. Tuttosport invece, dà le sue pagelle con Benjamin Pavard che illumina San Siro e con Yann Sommer che si gode il derby d’Italia da spettatore non pagante.

ILLUMINARE – Inizia da qui, forse, la fuga scudetto per Simone Inzaghi e la sua Inter ai danni della Juventus. Inizia con un Yann Sommer che nel derby d’Italia non prende voto e si gode il match gestendo solo il giro palla. 8 pieno per Benjamin Pavard: per Tuttosport benedetto il giorno in cui Inzaghi ha convinto la società a puntare su di lui. Partita da fuoriclasse, con un tocco in più in fase di gestione. 7 per Francesco Acerbi che fa suo il duello con Dusan Vlahovic portandolo al cartellino giallo dopo appena venti minuti. 6.5 invece per Alessandro Bastoni che alza poco il baricentro e resta ancora nella sua posizione quando la Juventus diventa più pericolosa. Voto 6 per Matteo Darmian che prova ad anestetizzare Kostic. Sufficienza anche per Denzel Dumfries entrato nella ripresa. Pian piano sta tornando. 6.5 per Federico Dimarco: sbaglia qualcosa in fase di costruzione ma resta una fonte di gioco inesauribile per questa Inter.

INTER-JUVENTUS, LE PAGELLE DAL CENTROCAMPO IN SU

AVANTI – 6.5 anche per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro riesce a non farsi ammonire e in ogni palla giocata ci mette cuore e spirito di iniziativa. Nella ripresa sfiora il gol. 7.5 per Hakan Calhanoglu: lancio da capogiro sui piedi di Dimarco che però non è perfetto nel servire Thuram in area di rigore. Nella ripresa scheggia il palo e continua a produrre grandi cose. Anche per Mkhitaryan 7.5. Il centrocampista armeno è il vero prof di questa Inter. Salva un gol e crea paura nella retroguardia bianconera. 6.5 per Marcus Thuram che crea casino nella difesa della Juventus: costringe Gatti all’autogol e porta a casa tre punti importanti. 6 per Lautaro Martienz: nonostante il gol non arrivi, si fa comunque notare e aiuta la sua squadra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino