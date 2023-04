Inter-Juventus, Di Maria sicuro titolare! Allegri punta sul tris − Sky

Fra due giorni Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Di Maria dovrebbe giocare titolare dopo l’iniziale panchina di ieri col Napoli

NEL MIRINO − In collegamento dalla Continassa per Sky Sport 24, Paolo Aghemo si esprime sui prossimi rivali dell’Inter: «L’obiettivo principale della Juventus è entrare in Champions League, ma ha perso tre partite consecutive. Certo in maniera diversa, non succedeva dal 2011 con Gigi Del Neri in panchina. In vista dell’Inter, c’è il tris di lusso su cui Max Allegri potrà contare: Angel Di Maria, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il primo sicuramente tornerà titolare nel ritorno di San Siro in Coppa Italia».