Inter-Juventus, il derby d’Italia tappa fondamentale della stagione

Inter-Juventus è da sempre una delle partite più sentite della stagione, se non la più sentita. Stavolta non è decisiva per indirizzare la Serie A come quasi nove mesi fa, ma alle 18 in palio c’è ben più dei tre punti.

MESSAGGIO DA DARE – Da Inter-Juventus uscirà la prima inseguitrice del Napoli. I partenopei del doppio ex Antonio Conte ieri, seppur soffrendo, hanno vinto per 1-0 contro il Lecce e si sono confermati in testa alla classifica, alla vigilia del turno infrasettimanale col Milan. Oggi, sempre al Meazza, il derby d’Italia mette in palio il secondo posto e la possibilità di rimanere in scia della vetta. L’Inter ci arriva con un punto in più e cinque vittorie consecutive: deve dimostrare che il derby è stato solo un passaggio a vuoto e che anche nei big match può dire la sua. La Juventus, di contro, è reduce dalla prima sconfitta stagionale in Champions League contro lo Stoccarda.

Inter-Juventus, per Inzaghi l’allarme infortuni non si ferma

STOP MULTIPLI – Hakan Calhanoglu non ce la fa, Kristjan Asllani sì ma non è sicuro del posto. Per Inter-Juventus organico ancora ridotto per Simone Inzaghi, che praticamente ogni settimana perde qualche giocatore per un infortunio muscolare. L’ultimo in ordine di tempo è Carlos Augusto, che obbligherà Federico Dimarco al superlavoro nelle prossime settimane. Dopo aver schierato la coppia Arnautovic-Taremi a Berna inevitabile il rientro di Lautaro Martinez e Marcus Thuram in attacco, ma è in mezzo al campo che va presa una decisione con Piotr Zielinski che scalpita. Nei bianconeri il dubbio di Thiago Motta è su chi sostituirà Douglas Luiz, che non ce l’ha fatta a recuperare in tempo. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Inter-Juventus, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.