Inter-Juventus, De Sciglio non al meglio. Soluzione di Allegri – Sky

In questa giornata di campionato l’Inter dovrà superare il difficile test contro la Juventus. Anche Massimiliano Allegri dovrà sopperire a diversi problemi, uno di questi potrebbe riguardare Mattia De Sciglio secondo Sky Sport.

OPZIONI – Ci sono dubbi di formazione per Massimiliano Allegri in vista della sfida con l’Inter. Mattia De Sciglio ha qualche problema, dall’inizio è pronto Juan Cuadrado sulla destra secondo Sky Sport. Angel Di Maria per il momento dovrebbe formare la coppia d’attacco con Dusan Vlahovic. Come a Friburgo la difesa sarà composta da Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. Sulla sinistra agirà il solito Filip Kostic, vero e proprio pericolo per la retroguardia nerazzurra. Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.