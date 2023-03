Inter-Juventus, Cuadrado rischia. La probabile formazione − CdS

Vigilia di Inter-Juventus. Allegri sta pensando all’undici da schierare dal primo minuto domani a San Siro. C’è un dubbio a destra con Juan Cuadrado che rischia la panchina. La probabile formazione dei bianconeri

PROBABILE FORMAZIONE − Uno dei due big match della ventisettesima giornata di Serie A sarà sicuramente Inter-Juventus, il Derby d’Italia. Partita molto importante in ottica qualificazione Champions League. Allegri ha qualche dubbio da sciogliere. Oltre a quello offensivo tra Di Maria e Chiesa, c’è da capire anche chi sarà il laterale destro tra Cuadrado e De Sciglio. Al momento in vantaggio l’italiano. In difesa è bagarre tra Gatti-Rugani e Bonucci. Quest’ultimo è acciaccato.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa; Vlahovic. Questa la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport.