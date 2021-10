Inter-Juventus, Cuadrado e Danilo dal 1′! Due dubbi per Allegri – Sky

Inter-Juventus è la sfida, attesissima, che andrà in scena domenica a San Siro alle ore 20.45 valida per la nona giornata di Serie A. Allegri ritrova Dybala, ma difficilmente si vedrà in campo dal 1′. Il tecnico bianconero ha due dubbi da sciogliere (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). Di seguito quanto rivelato da Guardalà, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

DUE RIENTRI E DUE DUBBI – Inter-Juventus è una sfida sempre molto sentita, soprattutto alla luce del fatto che i bianconeri vincendo a San Siro aggancerebbero in nerazzurri in classifica. Massimiliano Allegri ritrova Paulo Dybala, che partirà dalla panchina, e ha due dubbi da sciogliere: «Dybala sta bene e verrà convocato, oggi si è allenato in gruppo e non ha avuto alcun fastidio. Poi deciderà Allegri se metterlo titolare o a partita in corso. In difesa c’è da capire chi giocherà tra Chiellini e de Ligt al fianco di Bonucci. Rientra dal 1′ Danilo rispetto alla sfida con lo Zenit e dall’altra parte Alex Sandro dovrebbe essere confermato, quindi torna in panchina De Sciglio. A centrocampo Bentancur e Locatelli intoccabili, bisognerà capire se Allegri punterà ancora su Bernardeschi esterno sinistro o se ci sarà McKennie in quel ruolo mentre a destra torna titolare Cuadrado. Chiesa è apparso un po’ appannato ma non riteniamo possibile che possa partire dalla panchina, quindi in attacco favoriti al momento lui e Morata».