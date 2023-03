Inter-Juventus, corto circuito VAR: Mazzoleni dà Rabiot e Vlahovic non punibili!

In Inter-Juventus è andato in scena l’ennesimo scandalo arbitrale, col gol di Kostic convalidato nonostante le immagini dimostrino i tocchi di mano di Rabiot e Vlahovic (vedi moviola). Sport Mediaset rivela come la decisione sia toccata al VAR Mazzoleni.

LO SCANDALO COMPLETO – Il gol di Filip Kostic che ha deciso Inter-Juventus è viziato dai precedenti tocchi di mano di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic. Ci sono voluti quattro minuti e dieci secondi prima di convalidare lo 0-1, sbagliando. Sport Mediaset rivela come la decisione è toccata al VAR, Paolo Silvio Mazzoleni. Dalla sala di Lissone, assieme all’AVAR Marco Piccinini, i due arbitri hanno visionato le immagini (che evidentemente c’erano). Sport Mediaset rivela come, sul tocco di Rabiot, in due minuti non si sia trovato un video particolarmente chiaro. Sul secondo, ossia il primo di Vlahovic, decisione presa in pochi secondi perché non è punibile. Il terzo, ancora di Vlahovic, è quello più peante perché si porta avanti il pallone. Ma, anche qui, dopo due minuti Mazzoleni e Piccinini lo hanno ritenuto non punibile, senza dover richiamare a OFR l’arbitro Daniele Chiffi. Falsando così Inter-Juventus.