Inter-Juventus, Conte vuole continuitÃ : le possibili scelte di formazione

Inter-Juventus, Conte vuole continuità: le possibili scelte di formazione

Antonio Conte Inter

Antonio Conte punta sulla continuità in vista di Inter-Juventus. Secondo quanto riporta Matteo Barzaghi – inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile – la formazione nerazzurra dovrebbe essere infatti la stessa delle ultime uscite.

FEDELISSIMI – Si avvicina velocemente Inter-Juventus, sfida in programma domenica sera a San Siro. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, Antonio Conte punterà come sempre sui suoi fedelissimi: «Al netto della giornata di oggi e considerando che manca ancora un allenamento, possiamo dare un’indicazione di continuità: Vidal in mezzo, davanti Lautaro Martinez e Lukaku. In difesa la solita linea con Skriniar, de Vrij e Bastoni. A destra intoccabile Hakimi e a sinistra Young che dà qualche garanzia in più a livello difensivo rispetto a Perisic. Poi Brozovic e l’intoccabile Barella. Questa dovrebbe quindi essere la formazione che proverà a battere i campioni in carica della Juventus. Secondo me la condizione fisica di Vidal è migliorata, a Roma ha dato segnali importanti e a Firenze ha avuto la personalità per sbloccarsi su rigore».