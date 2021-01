Inter-Juventus, Conte ha già fatto le sue scelte: formazione “obbligata”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

È partito il conto alla rovescia per Inter-Juventus, match valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia, in programma martedì sera a San Siro. Antonio Conte ha già le idee chiare sull’undici da mandare in campo

TAVOLA PRONTA – Archiviata la vittoria contro il Benevento, è già tempo di Inter-Juventus. La semifinale d’andata di Coppa Italia non avrà tra i suoi protagonisti Romelu Lukaku e Achraf Hakimi: entrambi, diffidati, sono stati ammoniti nella sfida col Milan. Due assenze pesanti, che spingeranno Antonio Conte a cambiare il suo undici tipo. Nulla di sorprendente, però, almeno sulla carta. In difesa, confermatissimo il trio composto da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo, spazio a Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Arturo Vidal. Sulle corsie esterne c’è qualche dubbio in più: Ivan Perisic, Matteo Darmian e Ashley Young si giocano due maglie, ma alla fine dovrebbero spuntarla gli ultimi due. L’unico, piccolo, dubbio riguarda la fascia di competenza, anche se il tecnico nerazzurro considera Darmian il naturale sostituto di Hakimi sulla destra. In attacco, dentro Lautaro Martinez, tornato finalmente al goal sabato sera, e Alexis Sanchez.