Inter-Juventus, con Chiesa Allegri cambia formazione: le opzioni

Inter-Juventus si giocherà alle 21 per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia e le notizie delle ultime ore danno Chiesa che riguadagna posizioni per essere titolare (vedi articolo). Con lui la formazione di Allegri cambierebbe in maniera sostanziale.

IL NOME NUOVO – Massimiliano Allegri ha abituato a fare sorprese nei big match e per Inter-Juventus è possibile che ce ne sia una. Se nel primo pomeriggio si pensava a Samuel Iling-Junior (vedi articolo) è poi spuntato Federico Chiesa, che dovrebbe giocare nel quasi insolito (per lui) ruolo di centravanti. Questo vista l’assenza di Dusan Vlahovic per una distorsione alla caviglia rimediata ieri in allenamento e per le condizioni non ottimali di Arkadiusz Milik. La certezza davanti è Angel Di Maria, da capire però in che ruolo: con Milik sarebbe 3-5-1-1, con Chiesa viceversa 3-5-2 senza una punta classica. Sulla sinistra invece ci sarà Filip Kostic, in gol all’Inter in entrambe le sfide di Serie A.

SPAZIO ALL’EX – Un’altra sorpresa di Allegri, nota da ieri, per la Juventus stasera contro l’Inter è Leonardo Bonucci. In pochi si ricorderanno come abbia esordito da professionista in nerazzurro, il 14 maggio 2006 nell’ultima giornata di Serie A in casa del Cagliari. Quello che resta il capitano bianconero sarà al centro della difesa col recuperato Gleison Bremer e Danilo da Silva, complici le non perfette condizioni di Alex Sandro. Bonucci non gioca dal 12 marzo contro la Sampdoria per infortunio. A centrocampo Mattia De Sciglio sostituisce a destra lo squalificato Juan Guillermo Cuadrado, poi giocano Nicolò Fagioli (più di Fabio Miretti), Adrien Rabiot e Manuel Locatelli oltre al già citato Kostic. In porta annunciato da ieri Mattia Perin, consueto portiere di coppa. Questa la probabile formazione di Allegri per Inter-Juventus: Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Di Maria.