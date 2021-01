Inter-Juventus, Chiesa e McKennie recuperano. Titolari domenica?

Federico Chiesa Juventus-Udinese

Inter-Juventus potrebbe vedere sia Chiesa sia McKennie in campo. I due giocatori, che hanno avuto problemi fisici domenica scorsa contro il Sassuolo, stanno recuperando e aumentano le possibilità che siano a disposizione di Pirlo nel derby d’Italia. A riportarlo è il giornalista Paolo Aghemo per Sky Sport 24.

DUE IN PIÙ – Per Andrea Pirlo possibili due recuperi per Inter-Juventus: Federico Chiesa e Weston McKennie. Lunedì entrambi hanno svolto degli esami, assieme a Paulo Dybala (vedi articolo). Se l’argentino è sicuramente fuori, alla pari di Matthijs de Ligt positivo, gli altri due possono recuperare. In particolare Chiesa è possibile che parta dal 1′, visto che stando a quanto afferma Paolo Aghemo su Sky Sport 24 si sente molto meglio. McKennie, invece, resta sotto controllo e ci sono anche Arthur e Rodrigo Bentancur a centrocampo. Sempre in mezzo può partire titolare Aaron Ramsey, che Pirlo sta provando a gestire visti i ripetuti problemi fisici. A tre giorni da Inter-Juventus, quindi, i bianconeri recuperano qualche pezzo per il derby d’Italia.