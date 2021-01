Inter-Juventus, Chiellini in vantaggio su Demiral vuole la maglia da titolare

Condividi questo articolo

Giorgio Chiellini Juventus

Juventus-Inter in programma domenica sera alle 20:45, per l’occasione proverà ad esserci a tutti i costi Giorgio Chiellini, che manca dall’undici titolare in Serie A addirittura da quattro mesi.

NOVITÀ IN DIFESA – Juventus-Inter, pochi dubbi di formazione per Andrea Pirlo anche perché costretto da qualche assenza. Probabilmente si rivedrà in campo la stessa formazione vista contro il Sassuolo, chiaramente senza l’infortunato Paolo Dybala e con l’inserimento di uno tra Dejan Kulusevski e Ramsey alle spalle di Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo. La novità però potrebbe arrivare in difesa, con Giorgio Chiellini che lavora duramente per essere a tutti i costi titolare domenica. Il difensore italiano non gioca titolare in Serie A da ben quattro mesi, l’ultima volta in campo risale a settembre nel pareggio maturato in trasferta, all’Olimpico, contro la Roma (2-2). Da quel momento solo panchina e qualche acciacco di troppo.