Inter-Juventus, chi con Lautaro Martinez? Rebus Dzeko-Sanchez – CdS

Inter-Juventus, non solo Calhanoglu (vedi articolo), Simone Inzaghi potrà contare anche su Edin Dzeko (già in panchina contro la Lazio). Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico riflette su chi schierare tra lui e Alexis Sanchez.

REBUS – Dzeko è rientrato dalle vacanze con il Covid, che ha smaltito rapidamente tanto da essere subito a disposizione in panchina domenica contro la Lazio. In vista di Inter-Juventus in programma domani, il dubbio in attacco per Simone Inzaghi è proprio sul partner giusto da affiancare a Lautaro Martinez. Il dubbio è chiaramente con Alexis Sanchez, che sta attraversando un momento eccellente a livello atletico, ma può diventare una carta a partita in corso. Difficile pensare che Inzaghi possa fare a meno della stazza di Dzeko, considerando che in difesa ci sarà, con molta probabilità, il duo difensivo formato da Chiellini e Bonucci.

Fonte: Corriere dello Sport