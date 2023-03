Inter-Juventus, cancelli aperti in anticipo: tutte le info per i tifosi

Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Juventus, attesissimo derby d’Italia che arriva proprio appena prima della sosta per le nazionali. Attraverso il proprio sito web, il club nerazzurro ha diramato le informazioni utili per i tifosi che si recheranno a San Siro.

INFORMAZIONI UTILI – Con il calcio d’inizio in programma alle 20.45, Inter-Juventus vedrà una massiccia presenza di tifosi a San Siro. Proprio per questo il club ha comunicato che l’apertura dei cancelli dello stadio apriranno con largo anticipo, ovvero alle 17.45. Questo per permettere una migliore affluenza dei tifosi, considerate anche le procedure di controllo all’ingresso. In caso di pioggia, come scrive l’Inter sul proprio sito ufficiale, sarà consentito introdurre allo stadio soltanto ombrelli portatili e senza punta.