Inter-Juventus, Calhanoglu più di Vidal! Conferma Darmian, un ritorno dal 1′

Inter-Juventus, sfida valida per la nona giornata di Serie A, andrà in scena stasera alle ore 20.45 (QUI le ultime sui bianconeri). Inzaghi ha un solo dubbio a centrocampo mentre per il resto la formazione è fatta

CERTEZZE – Inter-Juventus è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 a San Siro e valida per la nona giornata di Serie A. Mentre Massimiliano Allegri potrebbe sorprendere in attacco con Dejan Kulusevski dal 1′ al posto di Federico Chiesa, Simone Inzaghi non prepara grosse sorprese ma ha ancora un dubbio da sciogliere in mezzo al campo. Hakan Calhanoglu, dopo l’esclusione in Champions League contro lo Sheriff e in campionato contro la Lazio, si candida per una maglia dal 1′ insidiato da Arturo Vidal che contro i moldavi ha siglato un gol e fornito un assist. Al momento il turco è in vantaggio sul cileno. Per il resto formazione tipo con Handanovic in porta e davanti a lui il terzetto formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni. In mezzo Brozovic e Barella sicuri del posto con uno tra Vidal e Calhanoglu mentre sulle fasce sono confermati Perisic a sinistra e Darmian a destra. In attacco gli intoccabili Lautaro Martinez e Dzeko.