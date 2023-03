Inter-Juventus, Brozovic verso la panchina. Chance de Vrij − TS

L’Inter, dopo aver superato l’ostacolo Porto ed essere approdata ai quarti di Champions League. si appresta ad affrontare la Juventus. Inzaghi vuole rialzare la testa in campionato, ma dovrà fare a meno di alcune pedine fondamentali come Skriniar e Bastoni. Per questo motivo a guidare la difesa nerazzurra ci sarà Stefan de Vrij. A centrocampo invece Calhanoglu sembra essere ancora favorito su Brozovic.

EMERGENZA E CONFERME − Inter e Juventus si apprestano a giocare il primo dei tre derby d’Italia che si disputeranno nell’arco di un mese. Per i nerazzurri vincere sarà fondamentale per rinsaldare il secondo posto in classifica e mantenere a distanza le avversarie, bianconeri compresi. Inzaghi dovrà però fare a meno di alcune pedine fondamentali. Il match con il Porto ha infatti costretto ai box anche Alessandro Bastoni. Oltre al difensore italiano tra gli assenti ci saranno anche Milan Skriniar e Robin Gosens. I nerazzurri dovranno quindi correre ai ripari rispolverando tra i titolari Stefan de Vrij. Ad affiancare l’olandese ci saranno a destra Matteo Darmian e a sinistra l’ormai inamovibile Francesco Acerbi. A centrocampo il tecnico piacentino è pronto a riconfermare il trio di Oporto, con Calhanoglu confermatissimo al posto di Brozovic. Così come Mkhitaryan che orami è diventato un calciatore al quale è difficile rinunciare per le sue qualità tecniche e tattiche. Contro i bianconeri per lui dovrebbe arrivare la ventesima titolarità consecutiva stagionale.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino